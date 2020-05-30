الرافدين يوجه فروعه باستئناف الدوام الرسمي غداً

2020/05/30 | 20:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وجه مصرف الرافدين، السبت، فروعه في بغداد والمحافظات باستئناف الدوام الرسمي غداً الاحد.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "وبحسب توجيهات وزير المالية فقد تقرر استئناف الدوام الرسمي في فروع المصرف غدا الأحد".

ودعا المصرف، بحسب البيان، "موظفي فروعه في بغداد والمحافظات الى عدم القيام باي تجمعات تؤثر سلبا على حياة الزبائن وحدوث انسيابية في العمل المصرفي مع اتباع شروط السلامة والوقاية الصحية من فايروس كورونا".

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