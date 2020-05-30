لجنة نيابية تكشف عزم وزير الداخلية اجراء تغييرات في صفوف القيادت الامنية

2020/05/30 | 20:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..كشفت لجنة النزاهة النيابية، السبت، عن عزم وزير الداخلية اجراء تغييرات في القيادات الامنية ممن مضى على تسنمهم المنصب ثلاث سنوات، مبينا ان اللجنة ستدقق اسماء القيادات الجديدة.وقال النائب عن اللجنة عبد الامير المياحي ل/المعلومة/ ان “ وزير الداخلية عثمان الغانمي سيجري تغيير في القيادات الامنية في عموم البلاد خلال الفترة المقبلة وفق […]

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