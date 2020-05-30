2020/05/30 | 20:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف الحكم الدولي العراقي احمد علي، عن احدث نشاط لكرة السلة العراقية في ظل تفشي فيروس كورونا وتوقف النشاطات الرياضية.وقال علي لـ / المعلومة/ إن “لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة السلة مازالت تمارس نشاطها رغم جائحة كورونا وتوقف النشاط الرياضي في ظل حظر التجوال وإجراءات السلامة”.وأوضح أن “تقييم ورشة عمل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احدث نشاط لكرة السلة العراقية في ظل جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احدث نشاط لكرة السلة العراقية في ظل جائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).