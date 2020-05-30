مصرف الرافدين يوجه فروعه باستئناف الدوام الرسمي غداً

2020/05/30 | 20:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه مصرف الرافدين ، فروعه في بغداد والمحافظات باستئناف الدوام الرسمي غدا الاحد.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ، اليوم السبت ، اطلعت عليه "كلكامش برس" انه "وبحسب توجيهات وزير المالية فقد تقرر استئناف الدوام الرسمي في فروع المصرف غدا الأحد".ودعا "المصرف موظفي فروعه في بغداد والمحافظات الى عدم القيام باي تجمعات تؤثر سلبا على حياة الزبائن وحدوث انسيابية في العمل المصرفي مع اتباع شروط السلامة والوقاية الصحية من فيروس كورونا".

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