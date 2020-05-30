واسط تقرر تأجيل امتحانات الطلبة الى اشعار اخر

2020/05/30 | 20:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت خلية الازمة في محافظة واسط، اليوم السبت، تأجيل امتحانات الطلبة الى اشعار اخر بسبب الوضع الاستثنائي الذي يعيشه البلد في ظل انتشار فيروس كورونا.وقالت الخلية في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها "قررت تأجيل امتحانات نصف السنه للمواد المتبقيه لطلبة الابتدائية والمتوسطة وكذلك الامتحانات التمهيديه للطلبه الخارجيين للعام الدراسي الحالي الى اشعار اخر".يذكر ان محافظتي بابل والمثنى قررت في وقت سابق من اليوم السبت، تأجيل امتحانات الطلبة حتى اشعار اخر بسبب فيروس كورونا.

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