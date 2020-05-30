خلية ازمة بابل تعقد اجتماعاً وتصدر عدة قرارات.. منها فرض حظر التجوال

2020/05/30 | 20:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز عقدت خلية الازمة في محافظة بابل،اليوم السبت، اجتماعاً موسعا بشأن جائحة كورونا وذكر بيان لخلية الازمة تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان خلية الازمة عقدت اجتماعا واصدرت عدة قرارات جاءت كالاتي: ١-تجديد فرض حظر التجوال لمدة أسبوع اعتباراً من يوم ٣١/ ٥ ٢-تشديد الجهات الأمنية إجراءاتها داخل المناطق الشعبية ٣-إلزام جميع الأشخاص بإرتداء […]

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