الشيخ حمودي يبحث مع رئيس البرلمان اللبناني تعزيز التعاون لمواجهة كورونا

2020/05/30 | 20:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، اليوم السبت، مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري تعزيز التعاون لمواجهة كورونا.

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