صوت المقاومة جوليا بطرس - كريم محمد الجمال

2020/05/30 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريم_محمد_الجمال فنانة لبنانية وهبت صوتها وفنها للوطنية والكرامة ولجبهة الصمود والتحدي.



فصوتها شاهق شامخ مثل جبل لبنان ، منبسط وفسيح مثل البحر .



صارت كلماتها وأغنياتها رمزا للعروبة والمقاومة ، صار صوتها كالبندقيةو الصاروخ والحجر ، وكل أداة وسلاح في وجه الظلم .في زمن صار الفن فيه سلعة كانت كلماتها وأغنياتها وسيلة للرسالة الهادفة، وللتعبئة ولرفع الوعي والحس القومي .



إنها الفنانة الحقيقة ورمز للمقاوم ......





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