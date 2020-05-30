صوت المقاومة جوليا بطرس - كريم محمد الجمال

#كريم_محمد_الجمال فنانة لبنانية وهبت صوتها وفنها للوطنية والكرامة ولجبهة الصمود والتحدي.
فصوتها شاهق شامخ مثل جبل لبنان ، منبسط وفسيح مثل البحر .
صارت كلماتها وأغنياتها رمزا للعروبة والمقاومة ، صار صوتها كالبندقيةو الصاروخ والحجر ، وكل أداة وسلاح في وجه الظلم .في زمن صار الفن فيه سلعة كانت كلماتها وأغنياتها وسيلة للرسالة الهادفة، وللتعبئة ولرفع الوعي والحس القومي .
إنها الفنانة الحقيقة ورمز للمقاوم ......
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