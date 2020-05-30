صوت المقاومة جوليا بطرس - كريم محمد الجمال


صوت المقاومة جوليا بطرس - كريم محمد الجمال
2020/05/30 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#كريم_محمد_الجمال فنانة لبنانية وهبت صوتها وفنها للوطنية والكرامة ولجبهة الصمود والتحدي.

فصوتها شاهق شامخ مثل جبل لبنان ، منبسط وفسيح مثل البحر .

صارت كلماتها وأغنياتها رمزا للعروبة والمقاومة ، صار صوتها كالبندقيةو الصاروخ والحجر ، وكل أداة وسلاح في وجه الظلم .في زمن صار الفن فيه سلعة كانت كلماتها وأغنياتها وسيلة للرسالة الهادفة، وللتعبئة ولرفع الوعي والحس القومي .

إنها الفنانة الحقيقة ورمز للمقاوم ......

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