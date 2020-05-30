اعلان مشترك لمنظمة البديل الشيوعي في العراق والاتحاد من اجل الشيوعية - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2020/05/30 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق مع هذا الإعلان المشترك، تود منظمة البديل الشيوعي في العراق والاتحاد من أجل الشيوعية (في فرنسا) التأكيد على ما يلي:• الرأسمالية هي المسؤولة بشكل اساس عن ازدياد تعرض السكان للفيروس التاجي ومرض COVID-19• الجائحة والركود الاقتصادي سوية تبين التضادات الطبقية• من الضروري أن تتبنى نضالات الطبقة العاملة ومنظماتها افق ثوري اممي.تسببت الجائحة في احداث اضطراب في النظام الاقتصادي، مما يثبت عج ......





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