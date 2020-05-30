احتجاجات أميركا قد لاتنتهي.. هل يكون جورج فلويد هو “عبدالوهاب الساعدي” الفتيل “الأصغر” لقضايا إحتجاجية أكبر؟

2020/05/30 | 20:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تراقب وسائل الاعلام العالمية والشعوب الأخرى ولاسيما الشعب العراقي، الاحتجاجات الاميركية التي بدأت تتوسع بشكل مضطرد وتمتد لمساحات وولايات جديدة وواسعة، ومقارنتها مع الاحتجاجات العراقية، خصوصا مع تصاعد الاحتجاجات ومؤشرات على تمددها لقضايا أكبر من قضية مقتل جورج فلويد، بمشهد يقارب ماحدث في الاحتجاجات العراقية التي اشتعلت في بادئ الامر من فتيل […]

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