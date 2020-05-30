شاهد على طريقة “التحشيش العراقي”: شيخ يمنح وصايا السلمية للمحتجين في الولايات المتحدة!

2020/05/30 | 20:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: يتفاعل العراقيون مع الاحتجاجات المتصاعدة منذ ثلاثة ايام في ولاية مينسوتا الامريكية وباقي المناطق احتجاجاً على قتل الشرطة لأحد المعتقلين من ذوي البشرة السمراء.اقرأ .. الترند يتفاعل بالشماتة والمقارنة مع احتجاجات مينيسوتا: كيف تناول العراقيون “نريد وطن”،، بـ”نريد العدالة”؟ وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، وصايا طريفة من شيخ عراقي […]

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