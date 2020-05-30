مصدر امني لـ”العهد نيوز”: نشوب حريق في بستان كبير للنخيل شمال بابل والدفاع يرسل 20 فرقة اطفاء

2020/05/30 | 20:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز نشب حريق في بستان كبير للنخيل،اليوم السبت، في جرف النصر شمال محافظة بابل .وقال مصدر في الدفاع المدني لـ ” العهد نيوز” ان ” الحريق التهم مايقارب (600)نخلة” واضاف ان ” الدفاع المدني ارسل (20) فرقة اطفاء للسيطرة على النيران داخل البستان”.

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