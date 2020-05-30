كورونا يفقد حاملة الطائرات الأمريكية “جيرالد فورد” أحد أسرابها

2020/05/30 | 20:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أسفرت إصابة أحد بحارة حاملة الطائرات الأمريكية “جيرالد فورد” بفيروس كورونا عن إنزال طواقم سرب كامل من الطائرات عن متنها، حسبما أوردت البحرية الأمريكية، اليوم السبت.وأوضحت البحرية، في بيان، أن أكثر من 100 شخص من تشكيلة أحد الأسراب الأربعة من المقاتلات القاذفة من طراز F/A-18F غادروا السفينة.وتم وضع من خالط البحار […]

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