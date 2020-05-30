أمانة مجلس الوزراء تكشف لشفق نيوز استثناءات حظر التجوال

2020/05/30 | 20:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم السبت، عن الجهات المشمولة بالاستثناء من حظر التجوال حسب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية استثنت عدداً من الجهات من قرار حظر التجوال الشامل المعلن عنه اليوم وسينفذ من يوم غد الأحد لمدة أسبوع".

وأوضح أن "الجهات المشمولة بالاستثناء هي: الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية وتشمل الكهرباء، البلديات، أمانة بغداد، الزراعة، والموارد المائية، لغرض تأديتها واجباتها اليومية دون حدوث أية تلكؤات".

وتابع مجيد بالقول، إن "الاستثناء يشمل المؤسسات الإعلامية، التي تقوم بدورها بتغطية نشاطاتها الإعلامية بصورة عامة، ونشاطات جائحة كورونا من أجل توعية المواطنين بخاصة".

وأشار مجيد، إلى أن "وزير المالية وجه باستثناء البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد وجميع وحدات الإنفاق، من أجل صرف رواتب الموظفين".

ودعا المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء، الجهات المشمولة بالاستثناء إلى "الالتزام بتعليمات الصادرة من اللجنة العليا والجهات الصحية، وضرورة استخدام المعدات الواقية والابتعاد عن التجمعات وعدم استغلال الاستثناء للأعمال الخاصة والتعاون مع القوات الأمنية حفاظاً على سلامة الجميع".

وكانت الحكومة العراقية قد قررت السبت تمديد حظر التجوال أسبوعاً آخر بدءاً من يوم غد الأحد.

ويأتي قرار الحظر عقب تسجيل إصابات متزايدة بفيروس كورونا في البلاد.

وسجل العراق السبت 10 وفيات بكورونا وهي أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الجائحة فضلا عن 306 إصابات جديدة، ما رفع مجمل الوفيات إلى 195 والإصابات إلى 6 آلاف و179.

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