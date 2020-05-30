نائب: 90% من الاهالي لاتتفاعل مع كورونا والوضع خطير للغاية

2020/05/30 | 20:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب كاطع الركابي، السبت، بان 90% من الاهالي لاتتفاعل مع مخاطر فيروس كورونا.وقال الركابي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العراق شهد خلال الايام الماضية ارتفاع غير مسبوق بمعدلات الاصابة وصلت الى يوم امس الى اكثر من 400 اصابة في اعلى معدل يومي للاصابات منذ بروز خطر الوباء في البلاد قبل اكثر من […]

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