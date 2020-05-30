نجم المنتخب الوطني يخوض مرانه الجماعي الأول في السويد

2020/05/30 | 20:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد خاض نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، احمد ياسين، مرانه الجماعي الأول مع فريقه هاكن بالسويد.وقال ياسين في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “التدريبات الجماعية عادت مؤخراً بعد عودة الحياة الطبيعية تدريجياً وتخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا”.وأوضح “عدت مجددًا للتدريبات الجماعية مع زملائي، من احل الاستعداد بشكل افضل لاستئناف الدوري السويدي في الرابع […]

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