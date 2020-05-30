أمريكا وأكذوبة الحرية

2020/05/30 | 20:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت :عفاف محمد كان تمثال الحرية لسنوات طوال هو شعار الحرية ورمزها في الولايات المتحدة الأمريكية وشاع في العالم كله أن أمريكا هي منبع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي يبحث عنها الكثير فصارت أمريكا حلم و طموح كل من ينشد الحرية في حين ماضيها الأسود يصف غير ذلك .حيث هو ممتلئ بالجرائم […]

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