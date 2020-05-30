إصابة جديدة بكورونا لرجل ستيني في منطقة بكوردستان

2020/05/30 | 20:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم السبت تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة كرميان.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابة الجديدة تعود لرجل عمره ٦٣ عاما من سكنة حي آزادي في قضاء كفري التابع لإدارة كرميان.

وأضافت أن المصاب ظهرت عليه أعراض المرض وأثبتت الفحوصات اللاحقة إصابته بالفيروس.

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