ثلاث مدن عراقية بين الأعلى حرارة في العالم

2020/05/30 | 20:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر مدير البيئة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية العراقية، محمود عبد اللطيف، السبت، من أن ثلاث مدن عراقية مرشحة لتسجيل أعلى درجات الحرارة هذا الصيف عالمياً.

وقال عبد اللطيف في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن المدن المرشحة لأن تسجل أعلى درجات الحرارة هذا الصيف عالميا هي الأهواز الإيرانية ومطربة شمالي الكويت، أما في العراق فمن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة العظمى 51 درجة مؤية في كل من البصرة والعمارة وخانقين.

ورجح عبد اللطيف السبب وراء ارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض نسبة الغازات الملوثة للبيئة بسبب توقف النشاط الصناعي والاقتصادي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، مشيرا إلى تأثير الاشعاع الشمسي المباشر الذي لم يجد أي عوالق كاربونية أو غبارية أو أملاح في طريقه وبالتالي "لا يحدث الاشعاع الشمسي أي عمليات امتصاص أو انعكاس أو انحراف".

ولفت عبد اللطيف، أن "الصيف سيتخلله بضعة أيام ستنخفض فيها درجات الحرارة، فيما سيكون معظم أيامه حارة ولا يختلف كثيرا عن المواسم الأخيرة".

يذكر ان صيف العراق يمتاز عادة بدرجات الحرارة المرتفعة، التي تتجاوز في بعض الاوقات معدلاتها الاعتيادية، لاسيما في محافظة البصرة؛ التي تتجاوز فيها درجة الحرارة احيانا حاجز الخمسين درجة مئوية، ما يؤدي الى تزايد معاناة السكان، وبخاصة في ظل تخلف وفقر خدمة الكهرباء، الامر الذي يؤدي في كل عام تقريبا الى انطلاق الاحتجاجات ضد الحكومة.

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