بعد الرافدين.. مصرف الرشيد يوجه فروعه باستئناف الدوام الرسمي غداً

2020/05/30 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه مصرف الرشيد، السبت، فروعه باستئناف الدوام الرسمي غداً.

وقال المصرف في بيان تلقت...





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