بالوثيقة: التعليم العالي تحدد آلية وتعليمات الامتحانات الالكترونية وهيكلية الأسئلة لطلبة الدراسات العليا

2020/05/30 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آلية وتعليمات الامتحانات الألكترونية وهيكلية الأسئلة الامتحانية لطلبة الدراسات العليا في الجامعات كافة .

حيث تضمنت الالية بحسب وثيقة رسمية، ان تكون الاسئلة بشكل المصدر مفتوح وان تكون الاسئلة متنوعة بحيث تتضمن الترك وكذلك الاسئلة القصيرة والمقالية والفهمية بالاضافة الى الصح وخطأ والاختيارات .

اما مدة الامتحان ستكون 3ساعات على ان تكون الاسئلة اجابتها يمكن ان تتلخص بساعتين وحرية اختيار الوقت سواء صباحا او مساءا من قبل الجامعة مع التاكيد على لبس الزي الرسمي اثناء الامتحان وبمكان مستقل وباستعمال الحاسبة او الموبايل .

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بغداد اليوم- بغداد

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بغداد اليوم- بغداد

وجه مصرف الرشيد، السبت، فروعه باستئناف الدوام الرسمي غداً.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يوجه فروعه باستئناف الدوام الرسمي غداً الاحد من أجل توزيع الرواتب على موظفي الدولة".

وفي وفت سا

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