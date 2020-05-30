كركوك تتخذ قراراً مغايراً لما ورد ببيان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية

2020/05/30 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

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قررت خلية الازمة في محافظة كركوك فتح الحظر جزئياً من ساعة 6 صباحا الى 6 مساءا

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، السبت، بان الحكومة امامها 3 اولويات في الانفاق المالي خلال العام 2020، مشيرا الى ان جائحة كورونا غيرت اولويات العراق في التعامل مع كافة ملفاته.

وقال كوجر في حديث لـ( بغد

بغداد اليوم- بغداد

وجه مصرف الرشيد، السبت، فروعه باستئناف الدوام الرسمي غداً.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يوجه فروعه باستئناف الدوام الرسمي غداً الاحد من أجل توزيع الرواتب على موظفي الدولة".

وفي وفت سا

بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آلية وتعليمات الامتحانات الألكترونية وهيكلية الأسئلة الامتحانية لطلبة الدراسات العليا في الجامعات كافة .

حيث تضمنت الالية بحسب وثيقة رسمية، ان تكون الاسئلة بشكل المصدر مفتوح وان تكون ا

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