هدم قبور أئمّة البقيع (صلوات الله عليهم)

2020/05/30 | 20:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مُحمّد أمين نجف البقيع : بقعة شريفة طاهرة في المدينة المنوّرة قرب المسجد النبوي الشريف ومرقد الرسول الأعظم(صلى الله عليه وآله) ، فيها مراقد الأئمّة الأربعة المعصومين من أهل بيت النبوّة والرسالة(صلوات الله عليهم)، وهم: الإمام الحسن المجتبى، والإمام علي زين العابدين، والإمام محمّد الباقر، والإمام جعفر الصادق (صلوات الله عليهم).جريمة آل […]

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