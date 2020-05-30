وزير الصحة : حظر التجوال سيكون مشددا


وزير الصحة : حظر التجوال سيكون مشددا
2020/05/30 | 21:03 - المصدر: وكالة نينا
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