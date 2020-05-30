ما الذي يعنيه وجود مذاق معدني في فمك؟

2020/05/30 | 21:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز يدعم فيتامين (د) وظيفة المناعة، وقوة العظام ونموها وإعادة تشكيلها، وامتصاص المغنيسيوم.لكن الجرعة الزائدة يمكن أن تؤدي إلى رد فعل سلبي.ويمكن أن يؤدي الخروج من المنزل إلى تكوين فيتامين (د) في جسمك، حيث تتيح أشعة الشمس المباشرة الاتصال بالبشرة وتكوين هذا الفيتامين الذي تشتد الحاجة إليه.كما أن هناك مكملات فيتامين […]

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