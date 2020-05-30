في الاقتصاد والصحة ونمط الحياة.. عادات تمسكْ بها بعد زوال كورونا

2020/05/30 | 21:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز منذ أن بدأ الوباء، كانت هناك أخبار جيدة تخص كوكب الأرض، فالهواء النقي تحسن في كل مكان والحياة البرية أيضا استعادت بعض عافيتها.وفي تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أشار الكاتب سيرجيو بيكانها إلى اعتماد الكثير منا على عدد من العادات الصديقة للبيئة في ظل الحجر الصحي، والتي يمكنها أن تحدث فرقا […]

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