2020/05/30 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسائر بشرية ومادية إثر نزاعات عشائرية بالبصرة الحكومة تحقّق في شكوى طبيب تعرض لمضايقة من منتسب أمني بغداد – الزمان اكد جهاز المخابرات الوطني العراقي ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، امر بالتحقيق في شكوى احد الاطباء في مركز الشفاء التخصصي التابع لمدينة الطب ببغداد، عن تعرضه الى مضايقة من احد […]

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