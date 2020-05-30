2020/05/30 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفط البصرة يرتفع إلى 45.5 دولار بغداد – الزمان قال خبراء ومتعاملون في سوق الخام الاسيوية ان (نفط البصرة يحقق مكاسب في الاسواق البيع الدولية ليسجل صعودا قياسيا الى 45.5 دولار).واضافوا ان ( عدة عوامل تدخل في هذا التطور بينها انفتاح الاسواق بعد ازمة كورونا وهبوط مخزونات النفط الامريكية).على […]

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