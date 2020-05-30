2020/05/30 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح : المجتمع الدولي بحاجة إلى آليات إنتقالية موحّدة البارزاني يعرب عن قلقه من تصاعد نشاط تنظيم داعش اربيل – فريد حسن اعرب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، عن قلقه من تصاعد نشاط تنظيم داعش.وذكر بيان لمكتب البارزاني تلقته (الزمان) امس انه (بحث مع قائد العمليات الخاصة في قوة المهام المشتركة […]

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