2020/05/30 | 21:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة بكوردستان

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