امانة مجلس الوزراء تعلن الفئات المستثناة من حظر التجوال

2020/05/30 | 21:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن المتحدث باسم مكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، مساء اليوم السبت، عن الفئات المستثناة من حظر التجوال الوقائي.وقال مجيد في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، استثنت عدداً من الجهات من قرار حظر التجوال الشامل الذي أعلنته اليوم، والذي سينفذ اعتباراً من يوم غد ولمدة أسبوع".وبينت ان "الجهات هي الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية وتشمل الكهرباء، والبلديات، وأمانة بغداد، والزراعة، والموارد المائية، لغرض تأديتها واجباتها اليومية دون حدوث أية تلكؤات، كما أن الاستثناء يشمل المؤسسات الإعلامية التي تقوم بدورها بتغطية نشاطاتها الإعلامية بصورة عامة، ونشاطات كورونا من أجل توعية المواطنين بخاصة".وأضاف ان "وزير المالية، وجه باستثناء البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد وجميع وحدات الإنفاق، من أجل صرف رواتب الموظفين".ودعا مجيد كافة الجهات المذكورة، إلى "الالتزام بتعليمات اللجنة العليا والجهات الصحية، وضرورة استخدام المعدات الواقية والابتعاد عن التجمعات وعدم استغلال الاستثناء للأعمال الخاصة، والتعاون مع القوات الأمنية، حفاظاً على سلامة الجميع".

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