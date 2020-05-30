مغادرة 48 وافدا للحجر الصحي في نينوى

2020/05/30 | 21:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير صحة نينوى ، فلاح حسن الطائي ، مساء اليوم السبت ، خروج 48 شخصا من المحجورين الوافدين من خارج المدينة والمتواجدين في اماكن الحجر الصحي بعد قضاء مدة اسبوعين.وذكر الطائي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، انه "تم خروج 48 شخصا من المحجورين الوافدين من خارج المدينة والمتواجدين في اماكن الحجر الصحي بعد قضاء مدة اسبوعين".واضاف بأنه "تم إجراء 93 فحص منذ يوم أمس في مختبرات الصحة العامة في الموصل وكانت جميع الفحوصات سالبة، ماعدا حالة واحدة موجبة لمنتسب من اهالي نينوى ملامس لمنتسب مصاب من محافظة الديوانية".واوضح الطائي ، بان "الحالات التي سمح لها بالمغادرة البعض منها كانت لقادمين من تركيا والبعض الاخر ملامسين وبعض هذه الاصابات تم إجراء فحص سريع لهم". واكد في ختام بيانه ان "فرق الاستجابة السريعة في دائرة صحة نينوى فامت بإجراء 400 فحص سريع في مناطق مختلفة من مدينة الموصل وظهرت جميع النتائج السالبة".

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