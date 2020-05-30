توضيح من مجلس الوزراء حول الجهات المستثناة من إجراءات حظر التجوال

2020/05/30 | 21:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، الجهات المستثناة من إجراءات حظر التجوال وطالبتها بالالتزام بإجراءات الوقاية.

حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الجهات المستثناة من إجراءات حظر التجوال

وقال حيدر مجيد المتحدث باسم مكتب إعلام الأمانة في بيان، 30 آيار/مايو، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، لستثنت عددًا من الجهات من قرار حظر التجوال الشامل الذي أعلنته اليوم، والذي سينفذ من يوم غد ولمدة أسبوع".

وأضاف، أن "الجهات هي الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية وتشمل: الكهرباء، البلديات، أمانة بغداد، الزراعة، والموارد المائية، لغرض تأدية واجباتها اليومية دون حدوث أية تلكؤات".

وبين، أن "الاستثناء تشمل المؤسسات الإعلامية، التي تقوم بدورها بتغطية نشاطاتها الإعلامية بصورة عامة، ونشاطات جائحة كورونا من أجل توعية المواطنين بخاصة".

وأوضح، أن "وزير المالية وجه، باستثناء البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد وجميع وحدات الإنفاق، من أجل صرف رواتب الموظفين".

ودعا مجيد، كافة الجهات المذكورة إلى "الالتزام بتعليمات اللجنة العليا والجهات الصحية، وضرورة استخدام المعدات الواقية والابتعاد عن التجمعات وعدم استغلال الاستثناء للأعمال الخاصة، والتعاون مع القوات الأمنية، حفاظًا على سلامة الجميع".

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