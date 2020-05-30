خلية الأزمة تصنف الإصابات إلى نوعين: خطة من 5 محاور للسيطرة على الوباء

2020/05/30 | 21:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحددت خلية الازمة النيابية، السبت، خطة من خمسة محاور لاحتواء جائحة "كوفيد – 19"، بعد ارتفاع معدلات الإصابة في البلاد.

قالت عضو الخلية إن احتواء الأزمة يتطلب خطة من 5 محاور

وقال عضو اللجنة حسن خلاطي في تصريح، 30 آيار/مايو، إن "السيطرة على فيروس كورونا بحاجة إلى خطة من خمسة محاور، يتضمن المحور الأول تحديد المناطق التي تسجل إصابات مرتفعة عبر المسح الشامل، أما الثاني فيشمل تنفيذ الحظر المناطقي".

وأضاف، أن "المحور الثالث يتضمن تشديد الإجراءات الوقائية كلبس الكمامات والكفوف الوقائية".

وبين، أن "المحورين الأخيرين يتضمنان العمل على زيادة الوعي لدى المواطنين وحثهم على الالتزام بإجراءات الحظر الوقائي والإرشادات الصحية، فضلاً عن تهيئة الردهات للعزل المشدد والخفيف".

وأوضح، أن "هنالك حالات إصابة بسيطة، ويجب عزلها بردهات أقل تشددًا، أما الحالات الصعبة فيجب عزلها بغرف مشددة وتتوفر فيها أجهزة التنفس".

وعزا عضو خلية الأزمة، ارتفاع معدل الإصابات خلال الأيام الماضية إلى سببين: الأول هو عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، والآخر هو زيادة عملية المسح الشامل للمناطق.

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إصابات بين الكوادر الصحية

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