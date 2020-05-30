حكومة ديالى تكشف حجم حقول الحنطة التي احرقت بـ” دوافع ارهابية”

2020/05/30 | 21:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت حكومة ديالى المحلية، السبت، عن حجم حقول الحنطة التي احرقت بدوافع ارهابية داخل المحافظة.وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر في حديث لـ/ المعلومة/، ان “حجم حقول الحنطة التي احرقت بدوافع ارهابية داخل ديالى تزيد عن 700 دونم لافتا الى ان هناك حرائق اخرى التهمت مساحات اخرى من حقول الحنطة […]

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