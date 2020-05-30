2020/05/30 | 21:19 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تسهيلات للمتقاعدين: تحديث من المنزل وعبر الموبايل! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 21:19.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسهيلات للمتقاعدين: تحديث من المنزل وعبر الموبايل!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسهيلات للمتقاعدين: تحديث من المنزل وعبر الموبايل!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسهيلات للمتقاعدين: تحديث من المنزل وعبر الموبايل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).