بايرن ميونيخ يكتسح دوسلدورف بخماسية نظيفة

2020/05/30 | 21:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاكتسح بايرن ميونخ ضيفه فورتونا دوسلدورف، بخماسية دون رد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني.سجل للبافاري ماتياس يورغنسن بالخطأ في مرماه، وبنيامين بافارد وروبرت ليفاندوفسكي "ثنائية" وألفونسو ديفيز، في الدقائق 15 و29 و43 و50 و52.وبهذا الفوز الكبير، عزز بايرن صدارته برصيد 67 نقطة، بينما تجمد ضيفه عند 27 نقطة في المركز السادس عشر، ليبقى في منطقة الخطر مهددا بالهبوط.

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