مصر تسجل 1367 اصابة و34 وفاة جديدة بكورونا

2020/05/30 | 21:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 1367 اصابة و34 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان، انه "تم تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و34 وفاة".وأضافت أن "جميع الحالات المسجلة موجودة في مستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية".وتابعت بأن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم، هو 23 ألفاً و449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت نقابة الأطباء في مصر إغلاق مقرها لمدة ثلاثة أيام لتعقيمه، ضمن الإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا في البلاد.خطوة نقابة الأطباء سبقتها خطوة مماثلة من نقابة المحامين، حيث أعلنت النقابة العامة للمحامين إغلاق النادي النهري للمحامين بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس، يومي السبت والأحد، لإجراء التعقيم اللازم بعد ثبوت إصابة موظفين هناك بفيروس كورونا.

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