2020/05/30 | 21:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف دائرة صحة ديالى، السبت، عن السبب المباشر في ارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا خلال ايار الجاري.وقال مدير صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى لم تسجل اي اصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال شهر شهر كامل ابتداء من 8 نيسان ولغاية 8 من ايار الجاري قبل ان تبدا الاصابات بالارتفاع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ديالى: 90% من اصابات”ايار” بفيروس كورونا كانت بسبب “بغداد”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ديالى: 90% من اصابات”ايار” بفيروس كورونا كانت بسبب “بغداد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).