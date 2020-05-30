مدينة الطب ببغداد تعلن شفاء 32 مصاباً بفايروس كورونا

2020/05/30 | 21:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت مدينة الطب في بغداد، اليوم السبت، عن شفاء 32 مصاباً بفايروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “32 مصابا بفايروس كورونا تماثلوا للشفاء وتم إخراجهم من مركز الشفاء التخصصي للأزمات”.وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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