الاستخبارات تكشف عن نشاط في جرف الصخر

2020/05/30 | 21:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، عن اقتحام ثلاث مضافات لتنظيم “داعش” في جرف النصر، فيما أشارت إلى ضبط أسلحة ومتفجرات داخل المضافات.وذكرت المديرية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “قوة مشتركة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء المغاوير الأول الفرقة ١٩ والحشد الشعبي اقتحمت ثلاث مضافات في منطقة […]

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