2020/05/30 | 21:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت خلية الازمة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في محافظة كركوك، مساء اليوم السبت، رفع حظر التجوال بشكل جزئي لمدة 12 ساعة يومياً.‏وذكرت الخلية، في بيان مقتضب اطلعت عليه "كلكامش برس" أنها "قررت فتح حظر التجوال جزئياً من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السادسة ‏مساءً".‏ويعد هذا القرار، مغايراً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتمديد الحظر الشامل ‏لمدة اسبوع بدءاً من يوم غد الاحد.‏يذكر أن المحافظين مخولين باصدار القرارات حسبما تقتضيه مصلحة المحافظة وحسب تقييمهم للاوضاع في مدنهم.‏

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