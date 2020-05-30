صحة الكرخ تكشف عن التوزيع الجغرافي للإصابات الـ60 لهذا اليوم

2020/05/30 | 21:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلنت دائرة صحة الكرخ، السبت، التوزيع الجغرافي، للمصابين بفيروس كرونا لهذا اليوم.وقالت الدائرة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه (30 أيار 2020) إن "بعض الاخوان يطالب بعنوان المصاب من ناحية المحلة و الزقاق، وهذا الأمر أصبح غير ذي فائدة فأنت يجب ن تفترض على الدوام ان جارك او صديقك مصاب أو حامل للفايروس فعليك تجنب الإصابة من اقرب الناس إليك".- الداوودي/ ١٢ إصابة - المنصور / ١ اصابة - حي العامل/ ٤ اصابات - الدورة/ ٩ اصابات - العامرية/ ١ اصابة - الوشاش/ ١ اصابة - حي الجهاد / ٢ اصابة - الشعلة/ ١٩ اصابة - الحرية/ ١ اصابة - الكاظميه/ ٢ اصابة - العطيفية/ ٣ اصابات - البياع/ ١ اصابة - اليرموك/ ٢ اصابة -الرصافة/ ١ إصابة - واسط/ ١ اصابة

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