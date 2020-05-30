تركيا تسجل 983 إصابة و26 وفاة جديدة بفيروس كورونا وشفاء1021 حالة

2020/05/30 | 21:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في تركيا مجددا إلى مستوى أدنى من 1000، حيث تم رصد 983 إصابة و26 وفاة، مع ارتفاع عدد المتعافين بواقع 1021 حالة.وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم السبت، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات […]

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