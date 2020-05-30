كركوك تخالف بغداد بشأن حظر التجوال الشامل

2020/05/30 | 22:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت خلية الأمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في محافظة كركوك يوم السبت فرض حظر تجوال جزئي في المحافظة بخلاف ما ذهبت إليه الحكومة الاتحادية.

وقال بيان لمحافظة كركوك، تلقت وكالة "شفق نيوز" نسخة منه، ان اجتماعا موسعا لخلية الأزمة عقد اليوم في مبنى محافظة كركوك، برئاسة محافظ كركوكً راكان سعيد الجبوري، رئيس خلية الازمة، وبحضور اعضاء مجلس النواب ارشد الصالحي، وبستون عادل، والماس فاضل، وخديجة علي، و احمد حيدر قاسم، ومريوان نادر، ونائب قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة، جبار حاجم الدراجي.

واضاف، ان الاجتماع حضره ايضا معاونو محافظ كركوكً الفني والاداري ورئيس هيئة المستشارين ومدير عام صحة كركوكً وكالة ومدير عام التربية، ونائب قائد شرطة كركوك ومساعد رئيس الجامعة ،ومدراء دوائر الدفاع المدني والهجرة والمهجرين والبيطرة والزراعة وبلدية كركوك وممثل رئاسة محكمة استئناف كركوك، ودوائر المنتجات النفطية والامن الوطني والمرور وغاز الشمال والمخابرات والاستخبارات ودوائر ساندة.

واردف انه، بعد الأستماع لتقرير قدمه مدير عام صحة كركوك عن الواقع الصحي وجهود مواجهة فيروس كورونا، والاستماع لأراء اعضاء مجلس النواب وخلية الأزمة، تقرر وبعد التصويت والدعم من قبل اعضاء مجلس النواب، التأكيد على الالتزام بمقرارات خلية الأزمة، مشيرا الى انه سيكون هنالك سماح بالحركة من الساعة السادسة صباحا وحتى السابعة مساء وتعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر محافظة كركوك باستثناء دوام اقسام الحسابات والتدقيق في دوائر المحافظة لتمشية رواتب موظفي الدولة.

وتابع "يكون الدوام بدوائر الدولة الخدمية بنسبة 50% لضمان وصول الخدمات لمواطني كركوك ورعايتهم، بخاصة في الماء والكهرباء والبلدية والبلديات والزراعة وتجارة الحبوب والخزينة والقطاع النفطي"، لافتا الى ان الخلية الزمت بأن يكون دوام القوات الأمنية والمؤسسات الصحية بنسبة 100% .

وتابع بيان المحافظة، ان الخلية شددت على اغلاق مداخل كركوك ومنع القادمين من دخولها والسماح للموفدين بكتب رسمية بالحركة، منوها على فرض حظر تام بين كركوك والوحدات الادارية يبدأ من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا .

واشار الى ان الخلية اكدت على استمرار دوام دوائر ومؤسسات تجارة الحبوب والسايلوات على مدار الأسبوع وخلال يومي الجمعة والسبت للاستمرار بتسلم محصول الحنطة وانجاح الموسم الزراعي، منوهة على استمرار اغلاق المدارس والكليات ودور العبادة وقاعات الافراح والالعاب ومجالس العزاء والتجمعات الشعبية مع الالتزام بالتوعية والتثقيف وارتداء الكمامات والكفوف في مؤسسات الدولة والمحال .

واختتم بيان محافظة كركوك بالقول، ان خلية الزمة اكدت على "تسهيل عمل وسائل الأعلام المعتمدة في التوعية والتثقيف والتعاون واسناد جهود قواتنا الامنية وفرقنا الصحية ومؤسساتها بالتعاون والتنسيق مع مدير الاعلام والاتصال الحكومي".

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