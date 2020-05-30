استثناء البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد من اجراءات الحظر الشامل

2020/05/30 | 22:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر وزير المالية علي علاوي، السبت، استثناء البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد من اجراءات حظر التجوال الشامل.وذكرت وزارة المالية في بيان تلقته وكالة صدى، ان “وزير المالية قرر استثناء الدوائر الآتية من إجراءات الحظر: البنك المركزي ومكتب الوزير ومصرفي الرافدين ورشيد ومالية المحاسبة والموازنة”.وأضافت أن “الوزير قرر أيضاً استثناء جميع وحدات الانفاق في

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