2020/05/30 | 22:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مدينة الطب في بغداد، السبت، عن شفاء 32 مصاباً بفايروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “32 مصابا بفايروس كورونا تماثلوا للشفاء وتم إخراجهم من مركز الشفاء التخصصي للأزمات”.وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاء 32 مصاباً بفايروس كورونا في مدينة الطب) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفاء 32 مصاباً بفايروس كورونا في مدينة الطب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).