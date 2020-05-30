الاستخبارات تقتحم ثلاث مضافات لداعش في جرف النصر

2020/05/30 | 22:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، عن اقتحام ثلاث مضافات لتنظيم “داعش” في جرف النصر، فيما أشارت إلى ضبط أسلحة ومتفجرات داخل المضافات.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “قوة مشتركة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء المغاوير الأول الفرقة ١٩ والحشد الشعبي اقتحمت ثلاث مضافات في منطقة رويعية التابعة إلى جرف […]

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