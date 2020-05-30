الدفاع المدني يعلن انقاذ عائلتين بعد احتراق بناية سكنية شمالي بغداد

2020/05/30 | 22:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن انقاذ عائلتين بعد احتراق بناية سكنية شمالي العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ عائلتين بعد احتراق بناية سكنية في الاعظمية، رغم المعوقات التي لاقتها جراء الحواجز الكونكريتية وضيق الشوارع من جرائها التي لا تتلاءم وحجم عجلات انقاذ والاطفاء […]

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