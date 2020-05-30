نائب للكاظمي : صارح الشعب لأن التحديات كبيرة

2020/05/30 | 22:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا عضو مجلس النواب محمد اقبال الصيدلي، مساء السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى مصارحة الشعب اولا باول ، مشيرا الى أن العراق مقبل على حراك سياسي كبير.وقال الصيدلي في تغريدة على حسابه في تويتر: "مقبلون على حراك سياسي كبير...اوراق اللعب ستكون فوق صفيح ساخن، وبعض البيادق ستزاح عن رقعة الشطرنج".وبين ان "اللون الرمادي سيغيب عن الخطابات والمواقف".وتابع: "ننصح الكاظمي بمصارحة شعبه اولا بأول فالتحديات كبيرة؛ اربط على بطن المتخمين الاحزمة وضع القيد في المعاصم والا لن تنجو ولن ينجو العراق".

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