2020/05/30 | 22:23 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/بغداد دعا عضو مجلس النواب محمد اقبال الصيدلي، مساء السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى مصارحة الشعب اولا باول ، مشيرا الى أن العراق مقبل على حراك سياسي كبير.وقال الصيدلي في تغريدة على حسابه في تويتر: "مقبلون على حراك سياسي كبير...
اوراق اللعب ستكون فوق صفيح ساخن، وبعض البيادق ستزاح عن رقعة الشطرنج".وبين ان "اللون الرمادي سيغيب عن الخطابات والمواقف".وتابع: "ننصح الكاظمي بمصارحة شعبه اولا بأول فالتحديات كبيرة؛ اربط على بطن المتخمين الاحزمة وضع القيد في المعاصم والا لن تنجو ولن ينجو العراق".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب للكاظمي : صارح الشعب لأن التحديات كبيرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اوراق اللعب ستكون فوق صفيح ساخن، وبعض البيادق ستزاح عن رقعة الشطرنج".وبين ان "اللون الرمادي سيغيب عن الخطابات والمواقف".وتابع: "ننصح الكاظمي بمصارحة شعبه اولا بأول فالتحديات كبيرة؛ اربط على بطن المتخمين الاحزمة وضع القيد في المعاصم والا لن تنجو ولن ينجو العراق".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب للكاظمي : صارح الشعب لأن التحديات كبيرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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